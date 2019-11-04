Мені б пані: секс-скандал з Яременко перетворили в уморительную пісню

Народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка, який прославився інтимними листуванням у Верховній Раді, знову жорстко висміяли, зробивши героєм сміховинної пісні про його «подвиг».

Її опублікували у «Група Продовженого Дна» у Facebook.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявив, що його листування в залі парламенту з повією були провокацією, щоб «очорнити» журналістів, які підглядають за депутатами, і його дружина була проінформована про це.

Як повідомляв «Апостроф», також народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко став героєм фотожаби після того, як був помічений за листуванням з дівчатами легкої поведінки під час засідання парламенту.