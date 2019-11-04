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В Україні і в світі пройшла акція «Рік без Каті». Зеленський пообіцяв покарати замовників

05.11.2019

У понеділок, 4 листопада, виповнився рівно рік після смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. В цей день у центрі Києва, у Херсоні, у Львові, Дніпрі і ще в 40 містах пройшла акція «Рік без Каті».

В українській столиці акція пройшла біля Офісу Президента. У Львові – біля Ратуші.

Учасники акції закликали покарати замовників вбивства Гандзюк, їх не влаштовує, що тільки п’ятеро причетних до її вбивства притягнуті до відповідальності і вважають, що замовники і організатори злочину – на волі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на акції.

«Всі замовники будуть знайдені і покарані. Обіцяю», — написав він у своєму Telegram-каналі.

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