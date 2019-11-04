У метро Києва знівечили рекламою станцію Шулявська

У Києві до невпізнання змінили станцію метро Шулявська, заклеївши всі колони рекламою одного з кредитних установ.

Фото «оновленої» станції зробив кореспондент «Апострофа».

На них видно, що колись яскраві колони, які були виконані з різнобарвною плитки, тепер прикрашені величезною яскраво-зеленої рекламою, типово кричущого формату.

















Таким чином, станція Шулявська приєдналася до інших станцій столичного метро, які «покращали» під силою реклами.

Зазначимо, що проектували станцію головні архітектори Києва — А. Добровольський, Б. Приймак та інші.

Тим часом, в соцмережах вже активно обговорюють оновлений вигляд станції, нарікаючи на занадто яскравий дизайн реклами і згадуючи самобутню оригінальність попереднього дизайну станції.