«А обіцяли, що не буде»: пранкер показав кумівство близьких соратників Зеленського на фото

У мережі показали доказ кумівства між помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком і нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенко.

Фото після публікації маси іншого компромату на Тищенко оприлюднив пранкер Джокер.

Відзначається, що буквально тиждень тому стало відомо, що Єрмак призначив новим «смотрящим» по Києву свого кума, ресторатора, нардепа, а в далекому минулому члена злочинного угруповання на прізвисько Коля Оболонський, .

Але конкретних доказів цього не було, тільки на рівні чуток.

Джокер ж знайшов на одній зі сторінок Тищенко в соцмережах знімок, датований ще 2016 роком, на ньому зображений Єрмак з хлопчиком-підлітком.

«Улюблений хресний тато Андрій Єрмак. Вечерю. Сім’я», — йдеться у підписі до фото.

Варто зауважити, що у Тищенко двоє синів, Данило 2005 року народження і Давид 2017 року.

Судячи з усього, Єрмак хрестив саме Даню, і добрі стосунки між їхніми сім’ями тримаються вже не перше десятиліття.

«А нам обіцяли, що кумівства у владі не буде», — коментує це Джокер.

Як повідомляв UAportal, також в мережі з’явився цікавий компромат і на депутата «Слуги народу» Олександра Качура, — він виявився пов’язаний з «Українським вибором» кума Путіна і Партією Шарія.

За деякими даними, сливи проти соратників президента Володимира Зеленського публікуються з конкретною метою, і їх ще буде багато.