Піонтковський: У Москві ейфорія від того, як Зеленський піддається

У Кремлі задоволені тим, як український президент Володимир Зеленський йде на поступки заради «нормандського саміту». Про це в коментарі InfoResist розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Відповідаючи на питання, чи відбудеться зустріч у «нормандському форматі», враховуючи, що російська сторона висуває все нові умови, експерт заявив, що ймовірність цієї події дуже висока.

«Мені здається, що відбудеться. Тому що цього шалено хочеться Зеленському. У нього майже маніакальне бажання влаштувати стендапчик з Путіним, один з Трампом у нього вже був. І йому здається, що на особистій зустрічі він може чогось досягти. І Москва, розуміючи це бажання Зеленського, цинічно його експлуатує, висуваючи то одні, то інші умови», – сказав Піонтковський.

За його словами, враховуючи, що Зеленський погоджується на всі умови, Москва пом’якшила риторику.

«Вони задоволені тим, що от уже кілька разів зламали Зеленського. Швидше вони зараз схиляються до проведення цієї зустрічі. Яка нічого доброго не несе, тому що там Москва вимагатиме від Зеленського йти далі по шляху об’єднання з ОРДЛО, яке, я вважаю, самовбивчим для України», – говорить експерт.

Він нагадав, що один з учасників «нормандської четвірки» – президент Франції Еммануель Макрон допускає двозначні заяви щодо України, і разом з американським президентом Дональдом Трампом прагне догодити Путіну.

«Доведеться Зеленському там ще якісь кроки робити на ґрунті путінської інтерпретації Мінських угод. Тобто вштовхування цієї ракової пухлини в політичне тіло України, що призведе до дуже серйозної кризи в Україні», – заявив Він.

На його думку, поки ситуація буде складатися на користь Кремля, і Зеленський буде піддаватися, на Донбасі все буде відносно спокійно.

«А якщо він почне якось пручатися, то почнуться різко обстріли з російської сторони. Адже це вже відпрацьована техніка. Це такий шантаж, який змушує Зеленського відступати, адже він же обіцяв світ», – сказав експерт.

Він додав, що в Кремлі відчувають ейфорію від того, як просувається процес на Донбасі.

«Я вам скажу більше, я розмовляв в останні дні з людиною, яка знає ситуацію в Москві, так от там таке ейфорійний ставлення, що все йде дуже добре, Зеленський піддається. І швидше готові зустрітися, щоб закріпити ось це сповзання, возз’єднання з ОРДЛО», – сказав Піонтковський.