Місце Ірини Луценко у фракції Петра Порошенка займе екс-заступник міністра енергетики Наталія Бойко

Народний депутат (фракція «Європейська солідарність»), дружина екс-генпрокурора Ірина Луценко (на фото зліва), посилаючись на стан здоров’я, написала заяву про дострокове припинення повноважень парламентарія.

Її місце у Верховній Раді (ВР) може зайняти Наталія Бойко (на фото праворуч) – колишня заступник міністра енергетики (з питань євроінтеграції) в уряді Володимира Гройсмана, яка придбала на початку 2019 року квартиру у посольства США в Україні.

Про це KV стало відомо з повідомлення Ірини Луценко сьогодні на її сторінці в соцмережі Facebook.

“Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров’я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла” , – написала Ірина Луценко.

Вона також подякувала своїх колег і однодумців за підтримку, співпрацю і заявила що залишається членом команди партії “Європейська солідарність”.

Чоловік Ірини Луценко, колишній генпрокурор Юрій Луценко, підтвердив причину припинення депутатських повноважень Іриною станом здоров’я: “Так, моя дружина Ірина написала заяву про складання депутатських повноважень. Вона перенесла серйозну проблему з серцем”.

Екс-генпрокурор додав на своїй сторінці в соцмережі Facebook,що “10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ”.

Якщо заява Ірини Луценко буде підтримано ВР, до складу парламенту увійде №24 списку «Європейської солідарності» Наталія Бойко, яка зараз є членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Наталія Бойко є дочкою колишнього члена Вищої ради правосуддя Андрія Бойка. У 2017 році вона зайняла крісло заступника міністра енергетики (з питань євроінтеграції). У березні 2019 року, будучи заступником міністра, Наталія Бойко вказала в декларації, що за 5,5 млн гривень купила квартиру в Києві біля посольства США. А при звільненні Бойко зазначила, що її батько подарував їй понад 5 млн гривень

Нагадаємо, Ірина Луценко вперше став народним депутатом у грудні 2012 року (ВР VII скликання). Вона була обрана №18 за списком ВО “Батьківщина”. Відзначимо, даний список затверджувався, коли Юлія Тимошенко перебувала у в’язниці.

У ВР VIII скликання Луценко пройшла за списком “Блоку Петра Порошенко” (№70) і стала заступник голови фракції. З квітня 2017 року по травень 2019 року Ірина Луценко також була представником п’ятого президента Петра Порошенка у ВР.

У липні 2019 року Ірина Луценко знову пройшла у ВР (IX скликання) за списком “Європейської солідарності” Порошенко (№15).

Ірина Луценко має звання “Жінка третього тисячоліття”. На початку жовтня Державне бюро розслідувань відкрило проти Юрія Луценка розслідування за підозрою про його участь у створенні підпільного казино.