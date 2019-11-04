Смішні зелені люди. Коля Оболонський змінив убоповскую «дах» на «дах» Єрмака

Зліплена нашвидкуруч зелений гомункулус починає активно розвалюватися на частини. Спливають потішні листування «Слуг народу», з яких випливає, що еволюція, у разі «слуг» зробила два кроки назад.

І зовсім не факт, що зробить хоча б крок вперед. Цей набрід пора розганяти. І збирати новий. Особливо потішив «Коля Оболонський», гарненький бандюган з ОЗУ Савлохова, який вирішив різко легалізуватися, ставши крутим і «зеленим» депутатом. Але нутро так швидко не змінюється, і Коля Тищенко смалить як тупий петеушник. Яким, він, втім, і завжди, незважаючи на зовнішній лиск.

Ми не будемо приводити тексти його смішний листування, їх і так в мережі багато. Ми дамо трохи бекграунду. Щоб дивуватися, ніж думав Зеленський, коли брав його в партію. Хоча … все здивування вже розвіялися. Не вийшло з тебе, братан, Джокера. Корпоративи – це твоя стеля.

Отже. З оперативної довідки СБУ нам стало відомо, в результаті якої злочинної розборки, на животі у «Колі Оболонського» з’явилися шрами: восени 1998 року в підконтрольному кафе «Франт» по вул. Костянтинівська 21, у ВІП кімнаті відбувається сходка двох ОЗУ р. Києва «Солохи» і «Черепа» (з двох сторін були присутні 8 осіб), в ході якої в кімнату випадково зайшов «Оболонський», вирішив показати присутнім членам ОЗГ свою «крутість» і почав безпричинно бити відвідувача, який розуміючи, що його можуть вбити, ліпшим під руку ножем (лежала на столі) вдарив у живіт «Оболонського». Однак, «Оболонський», використовуючи глечик, який стояв на барі, завдав потерпілому такі тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям і потерпілий помер на місці. Після того як стало зрозуміло, що сталося вбивство, всі члени ОЗГ зникли з місця пригоди. А члени злочинної групи «Коли Оболонського», на своїй приватній машині, відвезли його в лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД), де намагалися домовитися з медпрацівниками про проведення нелегальної медичної допомоги та операції. У підсумку, за хабар хірурга, його тут же поклали на операційний стіл.

По службі «02» Подільського РУГУ МВС України р. Києва вжив заходів до розкриття цього злочину і за гарячими слідами встановили на якій машині зникли злочинці. В ході подальших оперативних дій встановили місце знаходження вбивці — в ЛШМД р. Києва. Вбивцею виявився гр.Тищенко Микола Миколайович 72г/р.

Черговий слідчий Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві одразу ж виніс постанову на арешт Тищенко Н.Н. і в ЛШМД біля його палати був виставлений конвой.

Співробітниками УСБУ в ході проведеної перевірки було встановлено, що на місце пригоди в кафе «Франт» прибула група співробітників УБОЗ р. Києва, яка почала втручатися в роботу СОГ, пояснивши це службовою необхідністю, старший представився керівником міжнародного відділу УБОЗ р. Києва Яковлєвим і повідомив, що це напад входить в інтереси їх службової діяльності. Так само встановлений факт, що Яковлєв зв’язався з начальником карного розшуку Подільського РУГУ МВС р. Києва та повідомив про те, що в інтересах проведеної оперативної операції не треба давати зведення у МВС України про те, що вбивство сталося в результаті сходки двох ОЗУ.

Крім того, опитані співробітники міліції, які здійснювали конвойну службу по охороні підозрюваного гр.Тищенко Н.Н. пояснили, що в нічний час в ЛШМД прибуло двоє невідомих їм людей, які представилися оперативними працівниками УБОЗ р. Києва і пославшись на службову необхідність, вказавши що поранений їх співробітник, зажадали переговорити з Тищенко Н.Н., а так же зажадали відстебнути у нього з руки наручники, яким він був перестегнут до ліжка.

Переговоривши з Тищенко вони поїхали. А вже на ранок надійшла команда зняти конвой з підозрюваного Тищенко Н.Н.

З вище викладеного очевидно, що співробітники УБОЗ ГУ р. Києва робили дії за укриття злочину вчиненого Тищенко Н.Н. по кличці «Коля Оболонський».

Надалі ст. 93 п. б КК (умисне вбивство з хуліганських мотивів) була перекваліфікована в ч. 3 ст. 101 КК україни (нанесення тяжких тілесних ушкоджень що спричинили смерть) та Тищенко Н.Н. в черговий раз опинився на волі, а кримінальну справу за допомогою покровителів Тищенко, було поховано в надрах Подільського РУГУ МВС в р. Києва. (Термін давності за вчинене вбивство не минув і ВБИВЦЯ чекає свого вироку)

Отже, в 1998 році співробітники столичного УБОЗ вписуються за свого стукача, рятуючи його від тюремного терміну за вбивство, а у 1999 році, той же столичний УБОЗ садить у в’язницю лідера ОЗУ — Бориса Савлохова (в якій він помирає за загадкових обставин), членом банди якої був Микола Тищенко. Збіг — не думаю)). Як виявилося, «Оболонський» не тільки стукав на Савлохова, але і масштабно «крысил» быбки, чим займається і зараз у парламенті, за що навіть отримав прізвисько «Коля Недоносок».

Перший конфлікт в ОЗУ на цьому грунті виник, коли до Савлохову звернувся «права рука» «оболонського» на прізвисько «Андрон», який повідомив Борису Савлохову, про те, що їхній бригадир, «оболонський», крысит гроші від братви, а саме: з точок і з різних кримінальних тим, кажучи, що ці гроші він передає Борику.

Крім того, повністю узурпував владу в бригаді, не бажаючи когось слухати, погрожуючи вбивством або опускаловом, типу обосцать при братві, залякує бойовиків бригади з метою повного підпорядкування.

За предъяве «Андрона», Борик викликав «Оболонського» на зустріч, на якій сталася бійка між «Оболонським» і «Андроном». В процесі стрілки «Оболонського» вдалося переконати Борика, що він не щур, проте в бригаді «Оболонського» стався розкол, і частина його банди перейшла до «Андрону».

Борик дав добро на розкол і розподілив між ними точки, з яких вони тепер будуть окремо отримувати. «Оболонський» цей розділ сприйняв як образу, так як його зрівняли з «Андроном» і частина бариг пішли під його контроль.

Не бажаючи щось віддавати «Андрону», «Коля Оболонський» в черговий раз побіг скаржитися в УБОЗ р. Києва (стукачем цієї контори він і був завжди) з інформацією «Андрона» і з проханням його якнайшвидшого арешту (в обмін на прохання він зливав своїх конкурентів з братви, як тепер зливає мера Кличко своєї даху в ОП Єрмаку, з метою зайняти місце вже міра).

В результаті цього, «Андрон», добре знаючи про зв’язок «Оболонського» з УБОЗ, після ряду обшуків і порушення проти нього кримінальних справ, вирішив тікати з Києва і поїхав у Москву.

Забавно те, що бандит, з таким «бекграундом», став довіреною особою Андрія Єрмака, який вважається головним «міжнародником» в команді Зеленського. З такими «міжнародниками» тільки в міжнародний розшук, але ніяк не в політику.

Помічник президента Андрій Єрмак, крім зовнішньої політики, вирішив зайнятися “питаннями” столиці і для цього призначив наступником Столара в Києві свого кума і, за сумісництвом, нардепа від Слуги Народу Миколи Тищенка, який буде новим “смотрящим”.

Так, це той самий ресторатор, який на питання про формулу Штайнмайера розповідав, що потрібно взяти інструкцію від надувної ляльки. Тепер ця людина буде “вирішувати всі важливі питання по столиці.

Як написав журналіст Сергій Гришин: “Київ — це великі фінансові теми — від контролю за діяльність “Київміськбуда” і всі супутні теми — недобудови, незадоволені вкладники, афери з житлом. До будівництва доріг, мостів і метро на Троєщину. І все це на людину, ресторатора, який в Раду потрапив волею випадку. Уявляю, як на нього реагують серйозні дядьки, коли він їм заряджає, що він дивиться і всі питання потрібно вирішувати через нього”.

Єрмак не вперше проштовхує свого кума на потрібні позиції. До цього літа він доклав свою руку до того, щоб Тищенко потрапив у Раду. Зараз, за нашими відомостями, Тищенко вже проводить “ділові зустрічі”, на яких представляється “смотрящим” по столиці від президента, зокрема вирішуючи питання з Дабком і собеседуя кандидатів на “хлібні” посади.

Похмуро. З такими «смотрящими» у команди Зеленського нульові шанси не тільки на те, щоб зняти Кличко, але і взагалі утриматися у влади.

Олег Єреванський, «ОРД»