Секс втратить цінність, але принесе гроші: як в Україні можуть узаконити найдавнішу професію

Секс-скандал з листуванням народного депутата від “Слуги народу” Богдана Яременка актуалізував тему з легалізацією (чи декриміналізацією) проституції. Прихильники ідеї запевняють — це принесе додаткові мільярди в бюджет, а багато українців зможуть легально і без проблем займатися тим, що роблять і зараз.

Головне:

В Україні знову заговорили про легалізацію секс-послуг;

На думку експертів, щорічно бюджет міг би отримувати близько 1,5 мільярдів доларів від борделів;

Серед колишніх працівників сфери немає єдиної думки, як це зробити;

Тут є багато факторів, починаючи від прав секс-працівників, закінчуючи громадською думкою;

В окремих країнах ЄС до цього прийшли ще на початку 2000-х. Є як свої плюси, так і мінуси.

Чому це актуально і що важливо знати?

Першим після зміни влади про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час одного зі своїх публічних виступів він підкреслив, що хотів би створити новий місто, де буде легалізований як гральний бізнес, так і проституція. Щоправда, конкретної дати або місця для нового міста він не назвав.

Також питання з проституцією регулярно обговорюється на різних рівнях, окремі українці подають електронні петиції на сайт Офісу президента, але поки без яких-небудь результатів. Окрему увагу проблеми сексу за гроші привернули і недавні секс-скандали в Раді, зокрема нардеп Богдан Яременко прямо під куполом парламенту дізнавався вартості послуг “дівчата за викликом”.

Правда, експерти запевняють, що до цього питання потрібно підходити дуже відповідально. І мова йде не тільки про моральні цінності, але і формулюваннях. За словами керівника організації БО “Легалайф-Україна”, а також секс-працівниці з 15-річним стажем Наталії Ісаєвої, важливо розрізняти декриміналізацію і легалізацію проституції.

Декриміналізація — означає відсутність покарання за те, що людина добровільно займається секс-роботою.Цей підхід передбачає, що до секс-праці існує таке ж ставлення, як і до інших видів зайнятості: тобто немає специфічних законів, що регулюють цю діяльність. Секс-працівниці мають такі ж трудові права, як і працівники інших професій: на них поширюється трудове законодавство країни.

Наприклад, при декриміналізації секс-праці борделі регулюються згідно з діючими законами про безпеку та гігієну праці та інших норм трудового законодавства. Секс-працівниці можуть або працювати незалежно як фрілансери, або ж укладати трудові договори з операторами борделів.

А легалізація — означає необхідність ліцензування та підготовку списку особливих вимог, які необхідні для отримання ліцензії.

“На сьогодні, декриміналізація зарекомендувала себе як краща модель регулювання секс-праці: відповідно, багато правозахисні організації вважають за краще саме цей підхід”, — підкреслила Ісаєва.

Варто звернути увагу і на статистику. За даними дослідження “Легалайф-Україна” і “Соціоконсалтинг”, для 75% секс-працівників ця професія приносить основний дохід в житті. При цьому третина з опитаних як мінімум 1-2 рази залучалися до адміністративної відповідальності за надання сексуальних послуг.

Плюси і мінуси

З позитивного:

Наповнення державного бюджету. За різними оцінками, тіньовий ринок проституції в країні становить 1,5 мільярда доларів на рік. Це дорівнює одному траншу МВФ Україні.

Безпека. Як медична, так і фізична. Працівники секс-індустрії будуть проходити медобстеження, а також зможуть отримати трудову книжку і захистити свої права. Не буде сенсу працювати на невідомих людей і бути в рабстві, якщо можна надавати послуги законно і захищено.

З негативного:

Секс-індустрія стане повноцінною професією. Є ймовірність, що вона стане популяризуватися і більше людей захоче торгувати своїм тілом. Це може негативно вплинути на моральний стан суспільства;

Секс втратить свою цінність. І стане лише фізичним задоволенням за гроші.

У Раді вже пробували

Ще в 2015 році народний депутат Андрій Немирівський зареєстрував проект закону про легалізацію проституції та діяльності секс-закладів. Так, законопроект пропонував повій реєструвати ФОП, а проституцію як вид підприємницької діяльності. Їм надавалися б всі соціальні гарантії від держави.

Також вводилося поняття секс-заклади (борделю), яким надається статус юридичної особи. У такі місця зобов’язані пускати з 18 років при пред’явленні паспорта. Борделі не можуть розміщуватися в будівлях, де знаходяться органи держвлади, наукові центри, лікарні, пошта, школи, дитячі садки, дитячі центри, релігійні організації.

Щоправда, законопроект далі обговорення в комітетах не пройшов. А в жовтні 2015 року і зовсім був відкликаний. З тих законодавчих ініціатив від нардепів так і не надійшло. Директор БО Всеукраїнська «Ліга ” Легалайф» Юлія Дорохова вважає, що законопроект Немирівського був відмінним документом, що вимагає лише невеликих доопрацювань. Але саму ідею не декриміналізацію, а саме легалізації секс-послуг підтримує.

За словами Дороховій, це питання дуже комплексний, вимагає участі не тільки нардепів, а й представників індустрії. Також варто звернути увагу і на реформу правоохоронної системи, адже ні для кого не секрет, що багато злочинів у сфері проституції відбуваються під «дахом» силовиків.

Також директор фонду розповіла про досвід проведення мітингів в підтримку легалізації. Один з перших її організація провела такий в 2017 році.

Досвід Європи

Проституція в тій чи іншій мірі узаконена у багатьох європейських країнах. У Німеччині вперше проституція була узаконена в 2002 році, з 2017 року діє оновлений закон.

Як пише DW, власникам борделів необхідно дозвіл на заняття такого роду бізнесом, вони також повинні проходити спеціальну перевірку на надійність». А повії зобов’язані раз в два роки реєструватися і раз на рік проходити обов’язкову консультацію у відомстві з питань охорони здоров’я. При цьому для секс-працівниць у віці від 18 до 21 року зазначені терміни менше.

У перший рік роботи закону легалізувалися лише близько 7 тисяч дівчат. При цьому, за різними оцінками, у 80-мільйонної Німеччини працюють в індустрії від 200 тисяч до 1 мільйона дівчат. Багато з них приїхали до Німеччини з інших країн світу.

Ще одна Мекка європейського секс-туризму — Нідерланди. В країні вона легалізована з 2000 року. Проституцією можуть займатися з 18 років, клієнтом ж можна стати з 16. Завдяки законодавчого врегулювання (а всі працівники індустрії платять податки) — країна стала популярною точкою для секс-туристів зі всього світу.