Українська мрія: хапнути репарації і при цьому не обмараться

Перехідний вік — обов’язкове явище в житті не тільки окремо взятої персони, але і держави в цілому. Вся різниця полягає в тому, що за розгульний період дорослішання підлітка платять старші товариші (тата, мами, дядьки, тітки і т. д.). Державам ж, що вийшов з «періоду проб і помилок», вирішувати свої проблеми і компенсувати втрати (як економічні, так і іміджеві) доводиться за свій рахунок. Ні, можна, звичайно, спробувати витягнути якісь компенсації «за безцільно прожиті роки» з т. зв. «партнерів», подоїти інвесторів, але платити за це доведеться своїми надрами, територіями, свободою, нарешті. Залишитися самостійною суверенною країною можна тільки завдяки своїм власним зусиллям.

З Україною, кажуть, не засумуєш, вона весь час в ході танці незалежності викидає такі колінця, що диву даєшся, стверджують мешканці соцмереж. Насправді це враження оманливе. Насправді дії України легко передбачувані і тому з нею дуже нудно.

Зайве підтвердження тому — заява нового міністра транспорту та інфраструктури країни 32-річного Владислава Криклія, який повідомив, що фінансувати відновлення Донбасу Україна не буде, нехай «Росія виплатить репарації» і тоді вже з них… може бути… коли-небудь… що-небудь…

З АТО щось тут не те…

Розуміє товариш сенс їм сказаного? Як казав герой однієї радянської кінокомедії «мене терзають смутні сумніви» на цей рахунок.

Почнемо з вживання слова «репарації». Якщо б пан Криклій знайшов в собі сили подолати власну безграмотність і заглянув у Великий тлумачний словник, він виявив, що РЕПАРАЦІЯ (від лат. reparatio — відновлення) є грошові і натуральні платежі, вироблені переможеною країною, з вини якої виникла війна, переможцю у відшкодування збитків від війни. Юний міністр, напевно почерпнув нове для себе слово з промови глави моніторингової місії ООН з прав людини Матильди Богнер, з якою вона виступила на який відбувся в середині минулого тижня в Маріуполі Міжнародному форумі єдності.

«Перехідний період повинен забезпечити, щоб ті люди, які постраждали і є жертвами конфлікту, отримали репарацію, щоб уряд взяв на себе відповідну відповідальність за те, щоб компенсувати або усунути цей збиток», — сказала Богнер.

Пані представник ООН визначення терміна «репарація» знала і вважала, що додатково пояснювати, який саме уряд має нести витрати — означає образити освічених людей. Виявилося — вона була надто високої думки про ерудиції нинішньої владної верхівки України.

Взагалі-то міністр повинен був здогадатися, про якому кабінеті мова, хоча б тому, що «платить репарації програв переможцю». Тобто керівництво України свого народу, повсталого проти нацистів і пробандерівської швали. Війна в Донбасі починалася з АТО («Антитерористичної операції»), пізніше перейменованої в ВСО («спеціальну Військову операцію»). Обидві операції провалилися. Так хто ж тут «переможена країна, з вини якої виникла війна»?

Росія стороною конфлікту в Донбасі взагалі не є — про яких репарації мова?

Хрестоматійний приклад. Після закінчення Другої світової війни країни-переможці Німеччини засудили до виплати репарацій. Берлін ініціював глобальний конфлікт, що призвів до величезного кількості жертв і руйнувань. Франкистская Іспанія формально участі у війні не брала, оголосивши про свій нейтралітет. При цьому Франко водив дружбу з Гітлером, нацистські підводні човни обслуговувалися в іспанських портах, а фронтові офіцери вермахту проходили на іспанських курортах курси відновлення здоров’я. Жодної буквою на отримання з Іспанії репарацій ні в одному документі Потсдамській конференції не зазначено. Яка оголосила себе нейтральною і зберігала в своїх банках гроші фашистів Швейцарія теж під репарації не потрапила. Хоча, погодьтеся, для економічного покарання двох названих вище «нейтральних» країн підстави були куди більш вагомі та реальні, ніж заяви «Росія тримає на території Донбасу сто тисяч солдатів своєї регулярної армії. Доказів у нас немає, але повірте на слово, ми точно знаємо».

Зрозуміло, що Криклій просто розраховував «попіаритися на темі», заодно натякнувши товаришам «якщо гроші все ж почнуть інвестувати — про мене не забудьте в процесії пиляння».

А грошики в Донбас, в цьому немає сумніву, все-таки потечуть. Причому російські. Але не в якості репарацій іноземної держави або його частини. І не в якості кредиту (неповернутого, як часто буває).

Варто Україні виконати умови, записані в «формулі Штайнмайера», тобто надати особливий статус Донбасу і провести вибори, як вже на наступний день після оголошення їх підсумків ЛНР-ДНР змінити громадянство на російське. В цьому жодного сумніву немає ні в Москві, ні в Києві — саме тому свідомі від виконання Мінських угод і відмовляються. Ну, а коли Донбас офіційно стане російським регіоном, Москва справді візьметься вливати в нього гроші — приклад Криму перед очима. Ось тільки Криклию і його соратникам ні копійки з цього не обломиться.

Звідси — і велика (близько 600 учасників) міжнародна сходка інвесторів в Маріуполі, яким запропонували вкладатися в плантації томатів і картоплі вздовж кордону з ЛДНР. Розсудливій людині не треба багато часу на роздуми, щоб зрозуміти, що його тут елементарно хочуть кинути: інвестиції моментально раздербанят ті, у кого до них буде мати доступ. Вірити ж у те, що посадка картоплі на мінному полі уздовж лінії фронту може принести якусь прибуток — таких ідіотів навіть на Україні не знайдеться.

Радянський спадок Києвом успішно проїдені, розкрадено і розтягнули по офшорах, кредити повертати нічим — країна готова до тотальної продажу. За розбитий посуд і втрачена в роки перехідного віку дівочу честь України заплатять, як і передбачалося ще кілька років тому, зарубіжні партнери.

Росія прийде. Але не до всіх

Скажу прямо, коли я три роки тому в одному з видань розписував сценарій хвацького розбазарювання України, висловив упевненість, що якщо над країною висить реальна небезпека бути проковтнутої західними транснаціональними компаніями без перспектив поліпшення народного добробуту, на допомогу прийде Росія. І візьме на себе більшу частину турбот по «склеюванню розбитих тарілок».

Сьогодні можу сказати, що не помилився щодо бажання Заходу і позиції Росії. При цьому сильно завищив оцінку наявності в українського народу можливості контролювати своїх політиків і здібності в цьому гадюшнику знайти адекватних кандидатів у керівники країни, які захочуть і зможуть (друге — з допомогою східних сусідів) повернути Україну до нормального життя.

Прийшли до влади дилетанти прекрасно розуміють, що вони — тимчасові. Яким, як армії завойовників в старовину, дано три дні на розграбування тільки що взятого штурмом міста (в даному випадку — цілої країни). Реального плану відновлення і розвитку економіки в уряду немає — завислі у повітрі без будь-якого практичного обґрунтування слова прем’єра Гончарука«за п’ять років Український ВВП зросте на 40%» виробляють лише враження густий локшини, щедро навешиваемой урядом народу на вуха.

Нинішня виконавча влада зосереджена на одному: програмі поспішної приватизації «продати в приватні руки, що ще не вкрали, а гроші поділити». Вже чути дзвін монет, якими бряжчало, прицінюючись до всього (!) українського чорнозему американська компанія “Монсанто”. Ще в 2016 році відомий американський політолог Пол КрейгРобертс, який служив у свій час економічним радником адміністрації президента Рейгана, в інтерв’ю RT повідомив:

«Щоб вийти з важкої економічної ситуації, Україні доведеться припинити виплати жертвам аварії на Ченобыльской АЕС, перестати видавати громадянам пенсії, скоротити фінансування закладів освіти та охорони здоров’я. На вирішення цих проблем потрібні нові кредити. А щоб розплатитися з ними, так і зі старими позиками від МВФ, Україні доведеться продати ВСІ свої національні активи і землі сільгосппризначення. Інших фінансових джерел у Києва просто немає».

Саме тоді Робертс і назвав компанію “Монсанто”, що виробляє генетично змінені насіння, головним претендентом на придбання українських сільгоспземель.

Часу до повного розпродажу України залишилося трохи.