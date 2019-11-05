У Нижньому Новгороді знайомі вбили вагітну з-за прикрас і підпалили її будинок

Суд у Нижньому Новгороді заарештував двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві своєї вагітної знайомої. Її тіло з ознаками насильницької смерті було знайдено в квартирі одного з будинків по вулиці Архангельської 2 листопада.

Того ж дня за підозрою у вбивстві було затримано 19-річний і 27-річний знайомі загиблої. «За версією слідства, 2 листопада в ранковий час нетверезі підозрювані перебували в квартирі потерпілої. Посварившись з нею на побутовому ґрунті, вони завдали господині множинні удари ножем по тілу, після чого викрали належні їй прикраси. З метою приховання вчиненого злочину, вони підпалили квартиру і зникли з місця злочину. При цьому обидва зловмисники знали про те, що жінка перебувала у стані вагітності», — повідомили в СУ СКР по регіону.

Сьогодні суд заарештував чоловіків. Їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.