Мальта заарештувала гроші з Росії

Між Мальтою і РФ назріває міжнародний скандал. Влада острова затримали видрукувані в Росії лівійські динари, якими Москва підтримує маршала Халіфу Хафтара атакуючого столицю Лівії.

“Мальта конфіскувала велику партію неофіційних банкнот, які, наскільки відомо, були відправлені з Росії до Лівії підтримуваного Кремлем польовому командиру”, – передає The Times (переклад Инопресса.ру).

Як вже повідомляла НГ, російський Гознак друкує гроші для фельдмаршала Хафтара.

Центробанк сходу Лівії збільшив поставки нових банкнот з Росії в поточному році, до і після початку наступу Халіфи Хафтара для захоплення Тріполі, показали митні дані РФ, на які посилається Reuters.

“Передбачається, що гроші були надруковані на фабриці в Росії і призначалися для самопроголошеного маршала Халіфи Хафтара, генерала епохи Каддафі, чиї війська зараз намагаються повалити підтримуване ООН уряд в Тріполі, столиці Лівії”, – зазначає автор публікації Марк Беннеттс, інформуючи з посиланням на службу безпеки Мальти, що у вересні було конфісковано два контейнери об’ємом 56 кубічних метрів, заповнених грошима.

“Маршал Хафтар (…) почав свій наступ на Тріполі в квітні незабаром після того, як його сили почали отримувати гроші, надруковані в Росії (…)”, – пише газета і вказує, що “в період з лютого по червень, за даними Reuters, з Росії в Центральний банк Лівії було відправлено близько 4.5 млрд лівійських динарів (2.4 млрд фунтів). Проте Центральний банк Тріполі офіційно не заявляв про те, що надруковані у Росії купюри є незаконною валютою, тому незрозуміло, на яких підставах були конфісковані гроші, які, за повідомленнями, широко використовуються в країні (…)”.

Хафтар в ході конфлікту, який здобуває усе більш міжнародний характер, отримав політичну і матеріальну підтримку декількох зарубіжних держав, у тому числі Об’єднаних Арабських Еміратів і Єгипту.

Росія також надає підтримку Хафтару, одночасно будуючи відносини з міжнародно визнаним Урядом національної згоди в Тріполі, нагадує Reuters.