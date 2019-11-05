ЗМІ пояснили, чому Росія програла у «великій грі» навколо Африки

Президент Росії Володимир Путін не домігся успіху в «африканської грі», пише Foreign Policy.

Як зазначає видання, на першому саміті Росія-Африка Путін хотів «продемонструвати все, що може запропонувати його країна» на тлі геополітичної боротьби за вплив на цьому континенті з США і Китаєм. Крім того, російський лідер мав намір тим самим повернути Росії статус «великої держави».

Проте, мовиться в статті, частина планів Москви щодо Африки не здійснилася, а частина була провалена через ряд політичних промахів. Економічне співробітництво розвивається слабо — лише 3,7% російських товарів надходять в Африку, а на африканські товари в РФ припадає 1,1% імпорту.

У ПАР влади Росії намагалися налагодити контакт з президентом Джейкобом Зумою заради контракту на будівництво атомної станції. Однак після гучного корупційного скандалу уряд Зуми пішов у відставку, а його наступник відмовився від угоди з Москвою.

У Судані Росія підтримала «диктатора» Омара аль-Башира, що ледь не поставило під загрозу співпрацю двох країн. Зокрема, для Росії велике значення має військово-морська база на Червоному морі.

На Мадагаскарі російська «фабрика тролів» намагалася вплинути на вибори, стверджує автор. Однак в україні інтернетом користується лише 9,8% населення, і така тактика не спрацювала.

У Гвінеї посол Росії закликає прийняти конституційну поправку, яка дозволить президенту Альфа Конде зберегти свій пост, хоча політик не користується популярністю у населення.

«Хоча Путін домігся успіху в багатьох своїх зухвалих затії в Європі і на Близькому Сході… його агресивні маневри в Африці пов’язані з явними витратами. Коли Росія перегинає палицю, африканці від неї дистанціюються… Крім того, згідно з опитуваннями громадської думки в Африці, 75% респондентів виступають за вільні й справедливі вибори», — вказують експерти.