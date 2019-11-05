Студентів в Брянську зганяли на мітинг до Дня народної єдності

На честь Дня народної єдності на Слов’янській площі в Брянську відбувся масовий мітинг за участю місцевої влади та громадськості.

Проте сайт телеканалу «Міський» повідомляє, що не всі учасники прийшли на акцію добровільно.

Так, студентів та співробітників бюджетних установ «зганяли» на мітинг у примусовому порядку. Про це розповіли місцеві вчителі, яких керівництво також змусило зробити фотозвіт.

За словами студентів, за відмову від участі в акції потрібно було написати пояснювальну. У педагогічному коледжі і зовсім встановили вимогу з’явитися усією групою або надіслати п’ять чоловік від неї.