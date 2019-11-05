Політичні баталії в США в самому розпалі. Претенденти на посаду глави держави починають завалювати конкурентів звинуваченнями. Наприклад, кандидат від Демократичної партії Тулса Габбард звинуватила адміністрацію Білого дому і безпосередньо Дональда Трампа в захопленні сирійської нафти. Насправді ж її не хвилюють проблеми чужої країни. Вона лише набиває собі політичний рейтинг.

Саме при демократах пройшла військова інтервенція американців в Сирію. Саме «партія ослів» зробила все можливе, щоб створити напружену ситуацію на Близькому Сході, щоб згодом користуватися природними ресурсами близькосхідних держав.

Сирія – одна з тих країн, які страждають від дій американців на даний момент. За даними Міністерства оборони РФ, американські формування не «охороняють» природні ресурси САР, як про це недавно заявив Дональд Трамп, а нахабно крадуть їх. Це призводить до того, що бюджет арабської держави недоотримує величезні кошти.

За повідомленнями МЗС РФ, тільки за місяць американська сторона отримує більше 30 млн доларів з сирійської нафти. Ці гроші йдуть безпосередньо американцям.

Також гроші з нафти йдуть на підтримку курдських формувань і що приєдналися до них бойовиків «Ісламського держави»*. Вашингтон виступає проти того, щоб в Сирії настала світ і зіштовхує лобами влади країни з курдами, які мріють створити на півночі країни власне квазідержава.

Власне, курдські формування нічим не відрізняються від терористичних організацій. По суті, «Ісламська держава»* створювалося, щоб збільшити території Сирійського Курдистану. В результаті його території виросли в десятки разів.

Для того щоб зупинити бойові дії в Сирії і дозволити народові повернутися додому, необхідно покласти край неправомірним діям США. У даним момент цим активно займається Росія і Туреччина. Лідерами держав прийнятий меморандум, згідно з яким ситуація буде врегульовуватися ситуація в регіоні.

* — організація, заборонена на території РФ.