Хропіння може бути сигналом небезпечного захворювання

Постійне хропіння у жінок може бути симптомом серйозного захворювання, як показали результати досліджень співробітників Університету Аристотеля в Салоніках (Греція).

Зазвичай люди навіть не намагаються лікувати хропіння і продовжують жити з цією проблемою, вважаючи, що нічого серйозного не станеться, а звертатися до лікаря з хропінням – зайва трата часу. Проте, дослідники з Греції вважають, що хропіння служить сигналом проблем зі здоров’ям. У деяких випадках хропіння може стати причиною появи захворювань.

За даними дослідників, храп з’являється після зупинки дихання на кілька секунд. Виходить, що людина регулярно задихається уві сні, а коли повітря стає зовсім мало – ми прокидаємося.

Грецькі вчені провели аналіз європейської бази пацієнтів, які страждають від хропіння, і прийшли до висновку, що хропіння може стати причиною онкологічних захворювань. Само по собі хропіння – не медична проблема, і воно з’являється через те, що дихання порушилося. Однак, якщо хропіння постійне і заважає вам нормально існувати, то не буде зайвим звернутися до лікаря.