«Одне кохання на двох»: Каменських і Потап побешкетували у воді, мокрі і щасливі

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно знаменитість виставила трепетний кадр, показавши, як відпочиває з коханим чоловіком Потапом. Так, артисти нарешті видали райське місцезнаходження, ним виявився Канкун, Мексика. Парочка позувала в тематичному парку Xcaret Park, купаючись в блакитній воді.

“Класно,коли все тільки разом👫класно, коли виходить 🙌🏻 класно, коли так солодко🍯і класно коли одне ❤️ на двох”, – зворушливо підписала Каменських. Фолловери залишилися в захваті: “У вас що там медовий рік?” “Класні💜”, “Красиві”, “Чому одна на двох?…😉”, “Нехай така атмосфера і почуття будуть у вас усе життя! Цінуйте і любіть💓 один одного🤗😘”, “Ви такі милі😍😍😍😍😍”, “Ви дуже гарна пара”, “Так так так ,одна на двох … Ми все зрозуміли 😍😍😍”, “Обожнюю вас!Класна творча пара!🔥❤️👍”.