Елена Кравец перевоплотилась в ведьму

Елена Кравец поделилась с подписчиками серией снимков с прошлого эфира программы «Танцы со звездами». Актриса и ее партнер примерили образы колдунов.

«Пара колдунов снимет порчу по фотографиям.) Вызывали духов предков и Бога Рода в облике @maksleonov_official, а ещё изучали древнюю славянскую мифологию и культуру и все это- в прошлое воскресенье во время мистического эфира @tanci1plus1. Теперь я тоже ведьма и если надо «верну мужа»…) Обряд был проведён с благословения @ladakasynets и является плодом ее таланта и эмоциональной хореографии!» – подписала снимки Кравец.

Для нового танцевального номера Елена облачилась в черное платье оригинального кроя с высокими разрезами на подоле. Образ звезды дополнили аксессуары красного цвета, брюки в сетку и дреды.

Фолловеры осыпали свою любимицу комплиментами.

«Класс! Дикая!Смелая!Гармоничная! Обожнюю Вас!!!», «Тыгрица», «Преображение невероятно, браво», «Очень крутой образ, на мой взгляд лучший на сегодняшний день!!», «Лена.Супер», «Прическа огонь, классный образ», «Богиня», «Очень крутой образ и танец был. С нетерпением жду новый. Вы как всегда самая лучшая!», – написали комментаторы.

Hyser