Народному єдності росіян заважають протиріччя між багатими і бідними

У Росії 54% опитаного ВЦВГД населення вважає, що в країні відсутня народну єдність. Так, 30% відповіли, що в країні «кожен сам за себе», 21% вважає, що «народ живе у злиднях», 10% заявили, що «немає єдиної мети, ідеї, патріотизму, згуртованості».

На думку респондентів, в російському суспільстві найбільші суперечності є між багатими і бідними. Як пише «Коммерсантъ», ще два роки тому в опитуванні фонду «Громадська думка» 50% громадян висловили впевненість, що багатство зазвичай сприяє розвитку найгірших якостей людини. Статистика підтверджує значне розшарування в доходах росіян. Причому в останні роки воно навіть вище, ніж на початку 2000-х.

Про відсутність в країні народної єдності найчастіше говорять жителі Москви, Санкт-Петербурга (59%) та міст з населенням понад 500 тис. чоловік (56-62%). При цьому столицю традиційно недолюблюють в інших містах Росії. 56% опитаних з-за того, що в Москву стікаються матеріальні ресурси зі всієї країни, 24% вважають жителів столиці надто зарозумілими, 12% — лінивими, а 8% опитаних заявили, що москвичі не люблять людей з інших регіонів. При цьому 67% учасників дослідження самі висловили бажання переїхати в Москву, оскільки столиця надає «нові можливості». Найбільше Москву не люблять в Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі, Казані, Воронежі та Челябінську.

Нетерпимість громадяни проявляють також до колег і товаришів по службі. У жовтні 2019 року опитування сервісу «Робота.ру» показав, які якості в колегах дратують росіян найбільше. На першому місці опинилися лицемірство і обман на роботі.

Одним з найбільш помітних проявів нетерпимості в російській громадській думці стала мигрантофобия — негативне ставлення до міграції та до трудовим мігрантам.

У російському суспільстві також не склалося єдиної думки про те, чи можливо рівноправність чоловіків і жінок у різних сферах життя. 55% громадян не підтримують фемінізм.

39% росіян нейтрально ставляться до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Однак більше половини населення все ж заявляють про своє негативне ставлення до них. Кількість людей, у яких є знайомі гомосексуали, з 2016 року зросла з 6% до 8%.