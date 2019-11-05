Батьки фігурантів гучних справ РФ створили рух “Матері проти репресій”

Батьки молодих фігурантів ряду останніх гучних кримінальних справ по всій Росії об’єдналися в рух “Матері проти політичних репресій” і оголосили про це на зустрічі з журналістами, пише “Нова газета”. В об’єднання увійшли родичі фігурантів “московського”, “пензенського”, “ростовського” справ, а також справ “Нового величі”, аспіранта МДУ Азата Міфтахова і справ проти мусульман (ймовірно, мова йде про переслідування за звинуваченням у приналежності до забороненої в РФ організації “Хізб-ут Тахрір”).

“Ми виходимо не тільки наших дітей, але і все суспільство загалом. Якщо не зупинити те, що зараз тестують на наших сім’ях і на наших дітях, вона може прийти до всіх вас, воно може прийти в будь-яку сім’ю”, – пояснила мама фігуранта “московського справи” Данила Конона Наталія. Вона зазначила, що об’єднання матерів повинно стати початком “великого об’єднання всього суспільства”.

За словами правозахисниці Олександри Крыленковой, об’єднання створено, щоб показати суспільству, як багато людей зачіпають політичні репресії. Мати фігурантки справи “Нового величі” Анни Павликовой Юлія і батько обвинуваченого у “московському справі” Сергія Фоміна Володимир, чиї діти знаходяться під домашнім арештом, відзначили важливість продовження боротьби за свободу політв’язнів і після пом’якшення їм запобіжних заходів.

“Нехай люди не вважають, що домашній арешт – це кінець справи”, – сказав Володимир Фомін, пояснивши, що його син “як птах у клітці” і не може вийти навіть постригтися. Після зустрічі з журналістами батьки фігурантів взяли участь в одиночних пікетах біля адміністрації президента РФ на Ільїнці.