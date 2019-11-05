Ізраїль залишився у військовому самоті

Нетаніягу визнав, що США нікого не захистять від Ірану.

Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу вперше визнав, що США не зможуть допомогти єврейському державі у випадку потенційного збройного конфлікту з Іраном.

Про це глава уряду, зокрема, нещодавно заявив на закритій нараді з кабінетом міністрів. Іран збільшує свої можливості, вважають ізраїльтяни. Зараз, відповідно до цієї точки зору, Ісламська Республіка цілком може нанести удар по єврейській державі навіть з території Ємену.

Нетаніягу публічно натякнув на нерішучість американського керівництва перед лицем іранської загрози, маючи на увазі під цим “мовчання” у відповідь на атаки проти саудівської нафтопереробної промисловості 14 вересня.

Ми готові до погроз. І ми без вагань нанесемо сильний удар по тому, хто спробує нашкодити нам. Нахабство Ірану в регіоні посилюється у світлі відсутності відповіді, – звернув увагу прем’єр-міністр. – Однак Ізраїль не стане підставляти іншу щоку. Той, хто схильний до агресії, заплатить високу ціну.

Це перше визнання Ізраїлем безсилля американського керівництва після атак 14 вересня. Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Нетаніягу на закритій нараді зі своїми міністрами був набагато менш стриманий в формулюваннях: прем’єр сказав, що президент США Дональд Трамп не буде робити різких зусиль проти Ірану до президентських виборів 2020 року в Америці. Без посилань на які-небудь джерела ізраїльські ЗМІ наводять слова прем’єр-міністра, згідно з яким протягом цілого року ізраїльтянам доведеться самостійно реагувати на всі загрози.

Останнім часом військові чиновники єврейської держави висловлювали побоювання, що Іран в умовах “мовчання” Пентагону буде жорстко відповідати на будь-які військові вилазки Армії оборони (ЦАХАЛ). Ізраїльські літаки, як відомо, влаштовували рейди не тільки в сирійському повітряному просторі, але і в іракському. В останні тижні, після того як США гучно оголосили про оптимізацію своєї присутності в Сирії, ізраїльська авіація поводиться набагато стриманіше.

Це наштовхує на думку, що побоювання у єврейської держави дійсно є. І це видно по заявах місцевих воєначальників. Командувач ВПС Ізраїлю Амикам Норкін заявив на цьому тижні, що всі ізраїльські засоби протиракетної оборони знаходяться в стані бойової готовності для захисту від комбінованих атак з боку Ірану або лояльних йому сил. Він визнає, що завдання у системи стала більш складною з урахуванням того, що напади на саудівський нафтопром 14 вересня носили принципово новий характер.

За словами Нетаньягу, єврейська держава може бути атаковано навіть з території Ємену, де, як він вважає, Іран почав розгортання високоточних ракет. Те, що Ємен знаходиться на пристойній відстані, на самому півдні Аравійського півострова, прем’єр-міністра, мабуть, не бентежить.

Видання Times of Israel повідомляє про побоювання представників ЦАХАЛ щодо того, що іранці незабаром можуть спробувати помститися за постійні атаки іранських позицій на Близькому Сході. Як відомо, Пентагон не відреагував ні на удар по своєму безпілотному літальному апарату, ні на напади на об’єкти Saudi Aramco у ніч на 14 вересня.

Військове відомство США в даний час обмірковує асиметричну стратегію боротьби з Іраном, яка, ймовірно, переведе конфронтацію з Ісламською Республікою у сферу кібербезпеки. До теперішнього часу Нетаніягу, у якого налагоджені міцні зв’язки з адміністрацією американського президента, публічно не коментував відсутність відповіді з боку Сполучених Штатів або Саудівської Аравії.

Іранській військовій еліті, ймовірно, повинні лестити подібні побоювання з боку основного регіонального противника. Однак зараз, мабуть, вона зайнята іншим – розгораються протестами в Іраку та Лівані.

Іракські джерела західної преси стверджують, що на секретній зустрічі в Багдаді командир найвпливовішої в Ірані військово-політичної організації “Корпус вартових Ісламської революції” (КВІР) Касем Сулеймані заявив співробітників іракських сил безпеки, що в Тегерані знають, як боротися з антиурядовими виступами. За словами воєначальника, силам безпеки Ісламської Республіки вдалося впоратися з гнівом протестувальників.

Метою візиту Сулеймані в Ірак називають спробу запобігти відставку іракського прем’єр-міністра Аділя Абдул-Махді. Однак про силове придушення протестної хвилі в Іраку поки ніхто не говорить – маніфестації носять занадто масштабний характер. Втім, як і в іншій країні з іранським впливом – Лівані. Поки що можна відзначити, що увага Тегерана переключено на події в цих державах і повномасштабної конфронтації з Ізраїлем не буде.