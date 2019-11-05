Військові показали ракетні стрільби, через які перекривали повітряний та морський простір (відео)

Повітряне командування військ «Схід» відзвітувало про ракетні стрільби у Херсонській області, які проходили на полігоні «Ягорлик», і опублікувало відео з навчань.

У навчаннях брали участь новоутворений підрозділ Харківського зенітного ракетного полку, а також зенітники з Нікополя, які виконують завдання на Донбасі. До стрільб були залучені також літаки Військово-повітряних сил.

Пуски по умовних наземних і повітряних цілях проводили зенітні комплекси «Бук» М1, ракетні комплекси С-300ПТ, С-300ПС і С-300В1, а також комплекси С-125-2Д1, які проходили випробування.

У штабі зазначили, що всі підрозділи відмінно впоралися з поставленим завданням і готові надійно захищати українське небо. За час стрільб нештатних ситуацій не було.