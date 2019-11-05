Бойовики 20 разів порушили режим “тиші”, – штаб ООС

4 жовтня російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в звіті ООС.

Найманці гатили із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Противник вів вогонь поблизу Водяного, Мар’яна їнки, Красногорівки, Харчовика, Старогнатівки, Гнутового, Новотошківського, Новолуганського, Хутора Вільного, Кримського, Троїцького та інших населених пунктів.

“Вчора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднання єднаних сил не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.