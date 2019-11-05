Вночі в Рівному горів ресторан “LION” площею 100 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У вівторок вночі, 5 листопада, пожежники надійшли повідомлення, що горить ресторан, який розташований в центральному парку відпочинку Т. Г. Шевченка Рівне по вулиці Соборній 11 А.

На місце виклику було оперативно направлено чотири пожежно-рятувальних відділення рятувальників та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

На даний момент про жертви і постраждалих невідома.