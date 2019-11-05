Гончарук розповів, коли Україна зробить економічний стрибок

Українська економіка стрімко зросте в 2021 році, тоді як 2020-й стане роком підготовки до цього, вважає прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Ми очікуємо, що цей рік — це рік інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний — підготовка для економічного стрибка. У нас повинна запуститися економіка, повинні стрімко з’являтися нові робочі місця, виробництво», — сказав Гончарук в ефірі «Свободи слова» в понеділок увечері.

За словами глави Кабміну, в 2020 році кількість держслужбовців буде скорочений мінімум на 10%.

«Але головну економію ми передбачаємо за рахунок ІТ-інструментів, сучасних баз даних… Ми зараз як держава оперуємо жахливо неточними даними… Ми іноді як держава приймаємо рішення наосліп. У наступному році у нас має з’явитися база даних, яка покаже, наприклад, скільки у нас учнів, студентів», — зазначив він.

Він також додав, що запланована на 2020 рік перепис населення може також пройти за допомогою онлайн-інструментів.

«Зараз шукаємо можливість провести перепис максимально з урахуванням онлайн-інтсрументів, тобто стимулювати людей заповнювати інформацію про себе в онлайні», — сказав Гончарук.