У НБУ розповіли, що гальмує зростання цін в Україні

Завдяки зміцненню гривні, в Україні зростання цін відбувається не так швидко. Про це повідомила прес-служба Національного банку в понеділок, 4 жовтня.

Відзначається, що сприятлива ситуація, яка склалася на валютному ринку, а також зниження темпів зростання цін зумовили поліпшення інфляційних очікувань бізнесу, населення, банків, а також аналітиків, створивши при цьому підстави для подальшого пом’якшення монетарної політики.

«Зниження фундаментального інфляційного тиску і поліпшення інфляційних очікувань створюють очевидну макроекономічне підставу для пом’якшення монетарної політики», – повідомляє НБУ.

Також повідомляється, що учасники дискусії, на якій обговорювалося зниження облікової ставки до 15,5% обговорили також можливі ризики, які можуть виникнути для реалізації оновленого макроекономічного прогнозу. Відповідно, за яким в наступні роки економічне зростання прискориться до 3,5-4%, а в кінці 2020 року буде досягнуто мету інфляції в 5%, як раніше і передбачалося.

Члени КМП назвали основними ризиками відстрочку нової програми співпраці з МВФ, а також посилення загроз для макрофінансової стабільності, насамперед у результаті рішень українських судів.

«Реалізація цих ризиків, а також інших негативних подій може викликати погіршення курсових та інфляційних очікувань і, як наслідок, перешкодити зниженню інфляції до мети. За таких умов НБУ буде змушений проводити більш жорстку монетарну політику, ніж передбачено базовим сценарієм, в який закладено поступове зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року», – повідомили в НБУ.