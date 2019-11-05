Зеленський витрачає ресурси даремно? Чи можна дізнатися, хто такий пранкер Джокер

Президент України Володимир Зеленський у контексті останніх зливів компромату на депутатів правлячої партії «Слуга народу» распорядиля встановити особу пранкери Джокера.

Відповідні дані публікують на каналі Telegram «Розвідник».

Відзначається, що Офіс президента дав команду встановити особу людини, який публікує скріни листувань народних обранців з нібито Генпрокурором Русланом Рябошапкой, — цим займається Департамент оперативно-технічних заходів СБУ.

У розпорядженні силовиків є стаціонарні кластерні комплекси дешифрування трафіку перехоплення сигналу мобільних. Вони можуть розшифрувати повідомлення WhatsApp, за допомогою якого переписувалися з підставним Рябошапкой, встановити ідентифікатор гаджета і цифровий слід SIM-карти.

За допомогою цифрового сліду можна знайти, де перебував гаджет, а ідентифікатор може відкрити історію переходу пристрою від виробника до користувача.

У підсумку, можливо, вийде скласти перелік осіб, які можуть бути пов’язані з аккаунтом в WhatsApp, з якого велося листування.

Однак, публікація скріншотів відбувається через Telegram, до інформації якого підступиться так просто неможливо, і існує дуже мала ймовірність, що обидва месенджера запускалися з одного пристрою.

«Можна зробити висновок: пошуки Джокера не приведуть до результату, і цілий департамент спеціальної служби, замість того, щоб займатися забезпеченням безпеки держави, спрацює даремно», — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що канал «Резидент» підтверджує дані про пошук Джокера, пише про «грандіозний скандал» в Офісі презиента і схему ліквідації впливу помічника Зеленського Андрія Ярмака.

Сам винуватець скандалу Микола Тищенко звинувачує у всьому нардепа Олександра Ткаченка і олігарха Ігоря Коломойського.