Вогонь охопив ресторан: у Рівному вночі сталася пожежа

5 листопада о 02.35 у Рівному на вулиці Соборнаій 11б виникла пожежа в ресторані LION. Вогонь охопив 100 кв. м та знищив покрівлю та пошкодив перекриття. Вдалося врятувати приміщення ресторану та обладнання.

– Все свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. Була загроза поширення полум’я у середину ресторану по інших приміщеннях. На гасіння рятувальники подали з різних сторін водяні стволи, – йдеться у повідомленні ДСНС.

О 03.15 пожежу вдалося локалізувати, а о 05.20 повністю ліквідувати.

До прибуття підрозділів ДСНС охоронець ресторану намагався самостійно загасити вогонь та отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок І-ІІ ступенів. Його доставили в Рівненську обласну клінічну лікарню. Він перебуває під наглядом лікарів.

Наразі причина пожежі та розмір збитків встановлюються.