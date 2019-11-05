Неплатежі юросіб за вивіз відходів в Росії досягають 65-70%

Рівень неплатежів за вивезення сміття з боку населення становить від 20 до 35%, а з боку юридичних осіб — 65-70%, заявив в інтерв’ю РБК Денис Буцаєв, гендиректор «Російського екологічного оператора», який відповідає за реалізацію в Росії стартувала на початку 2019 року сміттєвої реформи.

«У відношенні фізичних осіб ми бачимо покращення ситуації. Щодо юридичних осіб нічого не змінюється, і це нас серйозно насторожує. За півроку ситуація в деяких регіонах погіршилася», — зазначив Буцаєв.

Для вирішення проблеми глава «Російського екологічного оператора» пропонує посилити відповідальність компаній і знайти «інші форми роботи з юридичними особами в плані укладання договорів», тому що «бізнес не відчуває стійкого бажання укладати договори на вивезення сміття з регіональними операторами». За його словами, деякі компанії направляють свій сміття незрозуміло куди, а платить за це населення.

Одна з заходів посилення відповідальності, запропонована Буцаевым, — зробити автоматичним приєднання юридичних осіб до договорів, для того щоб регіональні оператори по поводженню з відходами «не бігали за кожною компанією і не просили її підписати договір».

«У деяких країнах Європи все досить просто. Ви зобов’язані платити муніципалітету. Муніципалітет за вас розрахував, яка кількість сміття у вас утворюється. Якщо ви не платите, муніципалітет навіть в суд не йде, а приходить і заарештовує ваше майно» — вказує голова «Російського екологічного оператора».

За словами Буцаева, стоїть мета збільшити збирання платежів за вивезення сміття до 90%. «Якщо говорити реально, досягнення цього показника відкладеться ще мінімум на п’ять-вісім місяців», — обмовився він.