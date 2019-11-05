7 продуктів, які допомагають позбутися втоми

Насіння гарбуза, банани, насіння, шоколад курячі яйця можуть стати більш здоровою альтернативою кофеїну, оскільки не обтяжують серце і кровообіг як він. Про це повідомила німецький дієтолог Джесс Блер.

За словами фахівця, люди сьогодні постійно змушені шукати баланс між роботою, друзями, спортом і відпочинком. Більшість людей намагаються заощадити час на сні і страждають від постійної втоми.

Для позбавлення від втоми дієтолог порекомендувала включити в раціон продукти, що «варто спробувати перш, ніж скористатися черговою дозою кофеїну».

Насіння гарбуза. Насіння гарбуза дуже добре працюють при постійній втомі, оскільки містять багато корисних речовин: високоякісні білки, омега-3 жирні кислоти, вітаміни В1, В2, В5 і В6 і мінерали, такі як марганець, мідь, залізо, магній і фосфор. Всі вони зміцнюють імунну систему і дають багато енергії.

Авокадо. Дієтолог зазначає, що авокадо – чудове джерело корисних жирів, а також білка, які забезпечують тривалим запасом енергії.

Банани. Вони забезпечують організм калієм і вуглеводами, що допомагає відчувати себе енергійними, а також повні вітамінів, мінералів і клітковини, які ефективно підтримують хорошу роботу імунітету.

Жирна риба. Така риба багата омега-3 жирними кислотами, які успішно борються із запаленням, що викликає втому. Вживання в їжу жирної риби кілька разів в тиждень може не тільки забезпечити необхідною енергією, але і допомагає запобігти серцево-судинні захворювання.

Горіхи і насіння. Вони наповнені хорошими жирами і протеїнами, що робить їх високоенергетичним перекусом. Крім заряду енергії горіхи і насіння покращують стан шкіри, зміцнюють серцевий м’яз.

Темний шоколад. Містить теобромін – речовину, яка забезпечує приплив енергії. Джесс Блер повідомила, що теобромін забезпечує енергію без подальшого спаду, що нерідко спостерігається при вживанні кофеїну.

Курячі яйця. Варені курячі яйця – справжні “ліки” від втоми. Вони постачають організм білком і вітамінами групи B, допомагаючи підтримувати енергію протягом дня.

: МедікФорум