Як не захворіти на грип: поради від медиків

Медики порекомендували, що потрібно робити, щоб не захворіти на грип. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що грип – це високозаразне вірусне захворювання, яке може викликати тяжкі ускладнення та навіть смерть. Тому найкраще здійснювати щорічну профілактику грипу та вакцинуватись, оскільки це допоможе організму протистояти хворобі. Окрім того, медики дали загальні рекомендації, як уникнути хворобі.

Щоб не захворіти на грип, у Центрі порекомендували:

• уникати контакту з людьми, що мають прояви грипу;

• обмежувати відвідини місць великого скупчення людей;

• часто провітрювати приміщення;

• часто мити руки з милом;

• не торкатись очей, рота та носу немитими руками;

• прикривати ніс та рот при чханні або кашлі одноразовою серветкою, яку одразу ж після використання потрібно викинути;

• повноцінно харчуватись, висипатись та не перевтомлюватись.

Також медики нагадали, що симптоми грипу схожі до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. До них входять: раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури до 38°С і більше, кашель, іноді блювата та пронос.

“За перших симптомів звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я”, – нагадали в Центрі громадського здоров’я.

Також зазначається, що грип передається повітряно-краплинним шляхом, повітряно-пиловим шляхом та внаслідок тісного контакту. Тому медики порадили триматись від хворих на відстані не менше одного метру.

Нагадаємо, лікування ГРВІ дуже залежить від симптомів і стану хворого, тож може коштувати від 30 і до 1300 грн за набір медичних препаратів.