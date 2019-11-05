Завдяки «Роттердам+» вдалося зменшити дотації держшахтам і зберегти бюджетні кошти, — адвокат

Введення формули «Роттердам+» дозволило істотно зменшити дотації державним шахтам і зекономити бюджетні кошти.

Про це заявила адвокат Ірина Одинець в ефірі 112 каналу.

«Українська енергетична система, ні для кого не секрет, завжди була дотаційною. І якщо рівень дотацій в 2013, 2014, 2015 році був плюс-мінус 2 мільярди доларів, то введення формули «Роттердам» дозволило зменшити державні дотації на це. А державні дотації — це кошти брали з наших і ваших кишень. Тобто, були істотно зменшені, майже до 200 млн., тобто в 100 разів був зменшений рівень дотацій», — повідомила адвокат.

Нагадаємо, раніше лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляв, що введення формули «Роттердам+» дозволило подолати кризу в енергетиці, а державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково більше 10 млрд. грн.

Екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк відзначав, що за час дії формули «Роттердам+» вдвічі збільшилися зарплати шахтарів.