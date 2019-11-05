Антон Янчук: рейдер чи митець?

Антона Янчука, голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке вже узвичаєно називають АРМА, постійно звинувачують у рейдерстві та корупції.

Сьогодні за такими тегами у мережі Інтернет тільки й розмови, що про АРМА і Янчука. Там кажуть, як диявольськи страшно спостерігати, як АРМА «ефективно» управляє арештованим майном, як воно миттєво втрачає не лише вартість, а й власника. І лише бліда тінь дуже маловірогідного справедливого суду, десь у дуже далекому майбутньому, якось когось обнадіює…

Для тих хто не в темі, до АРМА головним рейдером в державі вважалося Міністерство юстиції, а саме його державні регістратори, які за останні декілька років здійснили повний перерозподіл власності в Україні, який Голова АРМА, посівши цю посаду, одразу вирішив довершити. Як то кажуть, до чужого «гарного», додати своє «краще».

Антон Янчук з червня 2014 року по грудень 2016 року працював заступником міністра юстиції, де навчився мистецтву захоплення чужої власності через державних реєстраторів. Там же він очолював сумнозвісну Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих, яка масово і безжально розправлялася з розпорядниками майна, керуючими санацією та ліквідаторами підприємств по всій країні, влаштовуючи на своїх засіданнях власні «ночі довгих ножів».

Першим творчим доробком Антона Янчука на посаді Голови АРМА стало відоме на всю країну, гучне знищення офісу Медіа Холдингу «Вести Україна». Люди у балаклавах, зніщенє та вкрадене дорозі студійне обладнання, кримінальні провадження щодо спроб винести мікрофони та комп’ютерній ютерну техніку, розбиті вікна, поламані двері, пожежі та затоплення, п’єр яні вечірки управителів призначених АРМА та багато іншого, кожен може нагадати собі завітавши на сайті vesti.ua до розділу «#АРМА».

Далі були непрозорі тендери та блокування по всій країні понад 100 станцій технічного обслуговування, виставкових центрів та офісів Групи компаній «АІС». Не арештоване дорого вартісне обладнання, склади запчастин, торгове устаткування, комп’ютерна техніка, меблі, документи та навіть особові справи і трудові книжки простих механіків та слюсарів, стали і до цього часу лишаються заручниками рейдерського апетиту Антону Янчука.

Декілька тижнів тому Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що цьогорічний опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву для двох міст – Сміли і Нового Раздолу. При цьому, голова Уряду змовчав, що біда яка сьогодні спіткала 30 тисячне місто Новий Роздол, що у Львівській області, це не якась антропогенна чи техногенна катастрофа, ні. Виною цьому стало АРМА, яке вже другий рік поспіль управляє місцевою ТЕЦ.

Міжнародний аеропорт «Одеса», КВЦ «Парковий», резиденція «Межигір’я», Херсонський нафтоперевалочний комплекс, Братський маслопресовий завод «НЕСТ», офіси, зерносховища, автотранспорт та пайові права групи компаній «Росток Холдинг», реалізація за безцінь декількох гектарів землі, які належали всесвітньо відомій транснаціональній торговій компанії АШАН тощо. Одні з цих майнових комплексів Антон Янчук віджимав, інші зливав, і в жодному випадку наповнював грошима не Державний бюджет, як того вимагає стаття 24 Закону, а лише власні кишені.

Уся ця діяльність Голови АРМА супроводжувалася відкриттям Генеральною прокуратурою численних кримінальних проваджень проти працівників АРМА за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Проте, попередній Генеральний прокурор відверто закривав очі на все, що робило АРМА у 2017 – 2019 роках.

Сьогодні Генеральна прокуратура очищується і її очолює нова людина, репутація якої не заплямована у жодному рейдерському чи корупційному скандалі. Час покаже, як Руслан Рябошапка ставитиметься до діяльності Антона Янчука, стане покровителем чи карателем для останнього.

Особливо хотілось би почути думку Генерального прокурора з приводу спроби Антона Янчука крадькома продати восьмиповерхову адміністративну будівлю комітетів Верховної Ради України, що знаходиться в самому центрі міста, поряд з Софійським собором (м. Київ, провулок Рильського, будинок 8).





Як нам стало відомо 21.11.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснюється запис про перехід від Верховної Ради до певної фізичної особи права власності на зазначену восьмиповерхову адміністративну будівлю, загальною площею 1 547 кв. м.

Даний будинок був власністю Держави Україна в особі Фонду державного майна України, починаючи з 2012 року. До 2012 року у ньому на умовах оренди розташовувався Київський апеляційний господарський суд. Після 2012 року цю будівлю було передано для забезпечення роботи комітетів Верховної Ради. У зв’язку з необхідністю проведення ремонту та через брак коштів у Державному бюджеті, зазначений об’єкт тривалий час не експлуатувався.

Відбулося захоплення будівлі класично. Підроблений нотаріальний бланк (який вже було використано для виготовлення довіреності 12.01.2010), договір купівлі-продажу датований 13.07.2005, оціночна вартість 1 мільйон 253 тисячі гривень, завідомо неправдиві відомості і реєстрація переходу права власності через 13 років (21.11.2018).

Що казати, Антон Янчук добре засвоїв уроки з рейдерства, отримані за роки роботи в Міністерстві юстиції.

Вчиняючи таку еквілібристику Голова АРМА усвідомлював, що має підтримку прокурорів Генеральної прокуратури, які далі цей факт зафіксують, будівлю визнають речовим доказом, арештують і, ні, не повернути Верховній Раді, а передадуть в управління АРМА. Невдовзі так і сталося.

04.12.2018 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/46066/18 ця адміністративна будівля була передана в управління АРМА.

До речі, що цікаво. У переліку арештованих активів, переданих в управління АРМА, інформація в якому щомісяця оновлюється, який розміщено на офіційному сайті АРМА (www.arma.gov.ua) в розділі «Управління арештованими активами», вам не вдасться знайті навіть натяку на ті, що з лютого 2019 року в управлінні АРМА перебуває ця восьмиповерхова адміністративна будівля комітетів Верховної Ради, площею 1 547 кв. м.

Що це? Службова недбалість Голови АРМА чи приховування злочину. Питання риторичне.

Важливо звернути увагу на ще одну важливу деталь. Головний офіс Міністерства юстиції, де тривалий час працював заступником міністра Антон Янчук, знаходиться в м. Києві у провулку Рильського, в будинку 10. Тобто головна будівля Мін’юст юсту стоїть стіна в стіну поруч з згаданою восьмиповерховою адміністративною будівлею комітетів Верховної Ради, яку намагався вкрасти через АРМА Антон Янчук.

Тобто, Голова АРМА чудово знав цю колишню будівлю-сусіда, кожен день проходив повз неї, розумів її цінність і фактичний безхазяйний стан. Тому й недивно, що в умовах зміни президентської та парламентської влади, користуючись тимчасовим безвладдям і хаосом в країні, Антон Янчук швидко зорієнтувався, що може дешево оцінити і непомітно заволодіти зазначеною спорудою, поки вся країна живе виборами.

На виконання свого злочинного задумом Антон Янчук й прийняв 20.02.2019 свій наказ № 43 про питання управління, згідно з яким передавши восьмиповерхову адміністративну будівлю комітетів Верховної Ради для реалізації в ДП «Сетів».

Ще одна важлива деталь. ДП «Сетів» на момент цієї передачі згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 06.02.2019 № 47-р вже перейшло до сфери управління АРМА, стало підконтрольним Антону Янчуку.

З яких колін, як то кажуть, Антон Янчук аргументував своїм підлеглим, що будівлю комітетів Верховної Ради потрібно продати – невідомо. Так само, як і не відомо чому Голова АРМА ні одразу, ні в подальшому не звертався до апарату Верховної Ради з метою узгодити дії, позиції чи хоча б для того, щоб довести до відома Парламенту, що має намір продати одну з його будівель. Натомість, стрімко рушив у напрямку реалізації.

Останнє, що нам відомо про долю цієї адміністративної будівлі, що цього літа у комітетах Верховної Ради був шалений скандал, який скінчився ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м Києва від 03.10.2019 у справі № 761/38318/19, якою було скасовано арешт цієї споруди та повернуто останню у власність Парламенту.

Про це апарат Верховної Ради одразу заявив Антона Янчука листом від 04.10.2019 № 15/22-1663 (178881).





На нашу думку, Антон Янчук відчуваючи свій кінець на початку 2019 року продукував фінальні корупційні і рейдерські акорди. Проте, після виборів Голова АРМА відчув, що «може домовитися» з новою владою і, що остання такого талановитого керівника, як він теж бачить у своїх лавах.

У зв’язку з цим, на нашу думку, питання замасі на відповідний злочин було «вирішено полюбовно» у владних кабінетах нового найвищого керівніцтва держави.

Залишається відкритим питання, як на все це відреагує новий Генеральний прокурор.

Олег Бойко