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Розбій на трасі: під Одесою у підприємців відібрали 12 млн грн

05.11.2019

Троє чоловіків з Полтави везли до Одеси пристойну суму грошей у розмірі 12 млн грн. Вони збиралися придбати там різні товари.

На трасі Одеса-Київ підприємці зупинилися біля ресторану, щоб пообідати. У цей момент під’їхав синій мікроавтобус Mercedes, з якого вибігли троє чоловіків.

Один вистрілив з пістолета у повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима. Після чого забрали їх, порізали шини авто і зникли.

В Одеській області оголошено плани Перехоплення і Сирена. На думку поліції, за постраждалими стежили з самої Полтави.

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