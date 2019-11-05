Розбій на трасі: під Одесою у підприємців відібрали 12 млн грн

Троє чоловіків з Полтави везли до Одеси пристойну суму грошей у розмірі 12 млн грн. Вони збиралися придбати там різні товари.

На трасі Одеса-Київ підприємці зупинилися біля ресторану, щоб пообідати. У цей момент під’їхав синій мікроавтобус Mercedes, з якого вибігли троє чоловіків.

Один вистрілив з пістолета у повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима. Після чого забрали їх, порізали шини авто і зникли.

В Одеській області оголошено плани Перехоплення і Сирена. На думку поліції, за постраждалими стежили з самої Полтави.