У занедбаному польському бункері виявили колонії мурах-канібалів

Дослідники виявили муравйов в 2013 році, коли займалися підрахунком кажанів, зимуючих в тому ж бункері. Колонія, знайдена вченими, здалася їм незвичайною: вона складалася виключно з робочих мурах, у яких не було очевидного джерела їжі.

Тепер вчені з Інституту зоології при Польській академії наук прийшли до висновку, що мурахи з бункера вижили завдяки канібалізму і є відгалуженням більш великої колонії, живе зовні. Очевидно, мурахи потрапляли в бункер випадково, через невеликі вентиляційні труби, що ведуть під землю. Вибратися назад комахи не змогли.

У 2013 році вчені оцінили чисельність колонії в мільйон особин, причому кілька років потому вона все так само процвітала. Дослідники вирішили з’ясувати, як мурахи це вдається.

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Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

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ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

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Дослідження Войцеха Чеховського та Іштвана Маака показали, що єдиним джерелом їжі для мурашок є їх трупи полеглих родичів, які накопичуються на підлозі бункера. У природі таке поведінка у мурах спостерігається навесні, коли білкової їжі мало.

Сусідні колонії беруть участь в так званих «мурашиних війнах»: таким чином вони не тільки встановлюють територіальні кордону, але також отримують їжу у вигляді трупів ворогів.

Повернення додому

У 2016 році вчені провели експеримент: вони створили для мурах міст, по якому комахи могли повернутися у свою первісну колонію. Спочатку дослідники дозволили сотні особин відновити доступ до гнізда — там їх прийняли як звичайних членів колонії.

Після цього успіху вчені зробили міст постійним, і незабаром кількість мурах у бункері значно зменшилась, так як переважна кількість комах, як вважають, повернулося у перше гніздо.

Дослідження опубліковане в журналі «Hymenoptera Research».

За матеріалами Independent

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