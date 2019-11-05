Скандал. Bihus знайшли нові деталі про «домі Ткаченко» на Трухановому

Новий виток у ситуації з елітним житлом, яке розслідувачі приписують народному депутату від Слуги народу

За інформацією журналістів, які розслідують тему можливого проживання екс-гендиректора медіахолдингу Ігоря Коломойського 1+1 Медіа ” Олександра Ткаченка у будинку на Трухановому острові в Києві, це елітний маєток побудовано в забороненому для житла місці. Про це йдеться у новому випуску програми Наші гроші з Денисом Бігусом.

Ведучий передачі повідомив, що в будинок Ткаченко «в’їхав» нібито якраз після того, як восени 2015-го на каналі 1+1 вийшов сюжет про незаконну забудову на березі Дніпра саме в тому місці.

«А тепер, коли пішов у мери столиці і ми випустили репортаж про його таємницею обителі — різко виїхав звідти», — зазначили журналісти.

За їх словами, проблема не тільки в тому, що Ткаченко не вніс це житло в декларацію: будинки на тій території взагалі не повинно бути ця зона, за документами, виділена під спортбазу і вважається рекреаційної.

Зараз Ткаченко є депутатом фракції Слуга народу в Раді. Раніше він заперечував викладену в жовтневому сюжеті Bihus інформацію.