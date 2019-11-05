Всеукраїнський перепис. В Кабміні хочуть, щоб українці самі вважали себе за допомогою онлайн-інструментів

У Кабміні розглядають плани організувати процес перепису населення України з використанням онлайн-інструментів.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Ми подивилися на різну практику в світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе», — заявив глава Кабміну.

Відео: Телеканал ICTV

Нагадаємо, Кабмін заклав у проект держбюджету-2020 3,4 млрд грн на загальнонаціональний перепис населення.

Остання всеукраїнський перепис відбулася ще 18 років тому, в 2001 році. Населення України становило тоді 48, 45 млн осіб. З тих пір перепис постійно переносили.