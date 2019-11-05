«У Москві відкривають шампанське»: названо найважливіший провал команди Зеленського

Відсутність новин про домовленості президента України Володимира Зеленського про співпрацю з МВФ — вже погані новини.

Про це на своїй сторінці у Facebook висловився блогер і політичний оглядач Олег Паламар.

Він нагадав, що необхідність роботи з МВФ обумовлюється не тільки загрозою дефолту, але і вибором України, в якому напрямку розвитку рухатися.

Співпраця з Фондом буде означати готовність Києва продовжувати реформи і жити за законами цивілізованого західного світу, в той час як відмова від нього перетворить країну в подобу Сомалі.

«Сьогодні в Москві знову відкривають шампанське», — підкреслив Паламар.

Варто зауважити, що лише напередодні The Wall Street Journal публікував статтю, в якій з посиланням на інформовані джерела повідомило, що Україна не відновить співпрацю з МВФ, поки Зеленський не змусить олігарха Ігоря Коломойського повернути гроші.