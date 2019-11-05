Соколова засвітила пишні груди: опубліковано гаряче фото

Відома українська журналістка Яніна Соколова засвітила пишні груди у пікантній фотосесії.

Так, на знімку вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте. Відповідний кадр був опублікований в Instagram-сторінці журналістки «Вечір з Яніною Соколовою».

«Висунули Яніну в номінації «Натхнення року». Приділіть 2 хвилини і проголосуйте! Давайте цим вдохновим її», — підписали публікацію.

Яніна Соколова засвітила пишні груди

Фото: instagram/vecherssokolovoy

Відзначимо, що в коментарях шанувальники засипали Соколову компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Яніни Соколової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Яніна Соколова

Фото: instagram/yanina_sokolova

Яніна Соколова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/yanina_sokolova

Яніна Соколова у відвертій сукні

Фото: instagram/yanina_sokolova

Яніна Соколова засвітила пишні груди

Фото: instagram/yanina_sokolova