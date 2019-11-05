Соколова засвітила пишні груди: опубліковано гаряче фото

Відома українська журналістка Яніна Соколова засвітила пишні груди у пікантній фотосесії.
Так, на знімку вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте. Відповідний кадр був опублікований в Instagram-сторінці журналістки «Вечір з Яніною Соколовою».
«Висунули Яніну в номінації «Натхнення року». Приділіть 2 хвилини і проголосуйте! Давайте цим вдохновим її», — підписали публікацію.
Яніна Соколова засвітила пишні груди
Фото: instagram/vecherssokolovoy
Відзначимо, що в коментарях шанувальники засипали Соколову компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Яніни Соколової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Яніна Соколова
Фото: instagram/yanina_sokolova
Яніна Соколова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yanina_sokolova
Яніна Соколова у відвертій сукні
Фото: instagram/yanina_sokolova
Яніна Соколова засвітила пишні груди
Фото: instagram/yanina_sokolova