Мощные пожары бушуют в Калифорнии (фото)

Давайте посмотрим, как сейчас горит Калифорния. Эпичные фотографии.
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Тлеющее дерево и звезды. (Фото Philip Pacheco):
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Калифорния горит каждый год. Калифорния, 27 октября 2019. (Фото Josh Edelson):
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Горящие дома. (Фото Josh Edelson):
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Пожарный самолет. (Фото Philip Pacheco):
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Держись, брат. Ранчо в штате Калифорния, 30 октября 2019. (Фото Ringo H. W. Chiu):
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Пожары на холмах Каньон Кантри к северу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. (Фото Gene Blevins):
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Пожарный. Хорошее место для созерцания. (Фото Philip Pacheco):
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Тлеющие деревья. (Фото Noah Berger):
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Пожар на винодельне в Хилдсбурге, 27 октября 2019. (Фото Josh Edelson):
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Горящие леса в Хилдсбурге, 26 октября 2019. (Фото Philip Pacheco):
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Пожарный вертолет. (Фото Ringo H. W. Chiu):
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Выгоревшая земля и пожарные. (Фото Gregory Bull):
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Тушение огня на подступах к Лос-Анджелесу, 28 октября 2019. (Фото Christian Monterrosa):
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Хозяин дома готовится к наступлению огня. (Фото Noah Berger):
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Здания горят возле города Хилдсбург, 27 октября 2019. (Фото Stephen Lam):
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…и автомобили. (Фото Noah Berger):
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Горящий грузовик. (Фото Stephen Lam):
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Пожарный, похоже, не верит в успех. Лос-Анджелесе 28 октября 2019. (Фото Ringo H. W. Chiu):