«Повна капітуляція!» Бойовик Гиркин — Стрільців розповів, що Путін зробить з Донбасом

Колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор Стрільців (Гиркин) розкрив, які плани будує Кремль на так звані «Д/ЛНР».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Або повна капітуляція (у війні на Донбасі – ред.), або перемога! Про перемогу зараз в Кремлі навіть не мислять, значить, вони готові на капітуляцію», — обурився бойовик.

Він звинуватив у майбутній «капітуляції» партнерів президента РФ Володимира Путіна, які своїми діями ще раз нашкодять главі російської держави.

«Жадібність і квапливість шановний партнерів Володимира Володимировича знову завадять Володимиру Володимировичу здатися на якихось там умовах збереження обличчя. Не дадуть вони йому зберегти обличчя», — додав Гиркин.