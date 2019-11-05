У Броварах Київської області в результаті ДТП одна людина загинула, ще одна госпіталізована

У вівторок вранці у Броварах в результаті ДТП одна людина загинула, ще одна госпіталізована.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Бровари, 5:30 ранку, вул. Київська… На порожній дорозі «Пежо» вилітає на зустрічну смугу і б’є «Деу Ланос». Загинула жінка. Водій «Пежо» у важкому стані госпіталізований», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання AtBrovary, за кермом «Пежо» був громадянин Молдови, а сама машина зареєстрована в Росії, в Московській області. В ДТП загинула жінка 1966 року народження, яка була за кермом «Ланоса».

Через 3 години після аварії все ще триває оформлення аварії, внаслідок чого виникла велика пробка з Броварів до Києва.