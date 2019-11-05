В українських лікарнях пацієнтів годують за 3 гривні в день

В українських лікарнях на харчування одного пацієнта витрачають всього 3 гривні в день.

Головний лікар однієї з районних лікарень зізнався, що на одного хворого передбачено 3,16 грн в день на триразове харчування. Цих мізерних грошей катастрофічно не вистачає, тому лікарня змушена сама пекти булочки, собівартість яких становить 80 копійок. Овочі привозять фермери-благодійники – щось жертвують, що продають за пільговими цінами.

Слід зазначити, що у 2013 році Міністерство охорони здоров’я затвердило норми харчування, згідно з якими хворий в загальному відділенні повинен щодня отримувати овочі, фрукти, крупи, стакан кефіру, сир, яловичини не менше 50 грамів, крім того передбачена птах, риба і одне яйце.

З 1 квітня послуги буде оплачувати Національна служба здоров’я, однак там кажуть, що гроші на харчування закладені в тарифі за лікування у стаціонарі. Якою буде сума, поки невідомо. Очікується, що більше грошей буде виділятися тільки тим лікарням, де будуть мінімальні витрати на господарювання і максимально якісне лікування пацієнтів.