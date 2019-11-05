У Греції загубилася в море туристка вижила завдяки леденцам

Вижила Кушила у відкритому морі завдяки тому, що захопила з собою на борт човна карамельки. Це була єдина їжа новозеландської туристки під час її драматичного пригоди.

В результаті виснажливих пошуків грецька берегова охорона виявила жінку в 101 км на північ від острова Крит. Потім Кушилу доставили в лікарню, де їй надали першу допомогу. Туристка постраждала від дії прямих сонячних променів і сильного зневоднення.

Що ще допомогло Кушиле вижити?

Експрес-інформація по країні

Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Афіни

Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)

Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)

Офіційна мова – грецька

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,865 (29-я в світі)

ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною

Батьки з дитинства навчали Кушилу навичкам виживання у відкритому морі, що, напевно, допомогло їй витримати таке випробування. Про це пізніше свідчила мама жінки.

Як повідомила місцева поліція, під час 37-годинного плавання пані Стейн обмежувала поїдання льодяників маленькими порціями.

Що гойдається на хвилях туристка утеплилась поліетиленовими пакетами. Як досвідчений моряк, вона одягнула на голову свою червону сумку і використовувала дзеркало для залучення уваги.

Як Кушила заблукала в море?

Почалося все з того, що пані Стейн зголосилася допомогти британця на ім’я Майк доставити яхту з Туреччини в Афіни.

За словами її матері, під час цієї поїздки Кушила вирішила «розім’ятися», поодинці відправившись на човнову прогулянку до мальовничого острова Фолегандрос.

Але коли вона поверталася на яхту, одне з її весел впала за борт. Сильний вітер відніс її човен далеко від берега.

Коли Кушила не повернулася на яхту, Майк повідомив про зникнення жінки грецьким рятувальним службам.

Берегова охорона відразу почала пошуково-рятувальну операцію, задіявши шість човнів, вертоліт і підводний безпілотник.

Коли пані Стейн перебувала у відкритому морі, вона написала ім’я своєї матері та її контактні дані на борту човна. Жінка не на жарт побоювалася, що її ніхто не знайде і вона не виживе. Проте все закінчилося благополучно.

За матеріалами ВВС

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