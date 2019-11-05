На Одещині у дворі підірвали гранату

У Біляївському районі Одеської області невідомий підірвав бойову гранату у дворі житлового будинку місцевого жителя.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіціі, інцидент стався в ніч на 5 листопада, близько другої години ночі.

Інформація про вибух надійшла копам від 54-річного жителя села Градениці. За його словами, у дворі вибухнув якийсь предмет, кинутий невідомим.

На місце події були направлені співробітники Біляївського відділу поліції, слідчо-оперативна група регіонального главку Нацполіціі, кінологи і вибухотехніки.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5. Вилучені її залишки направлено на експертне дослідження. В результаті вибуху люди не постраждали, оскільки пошкодили ворота і фасад будівлі.

Відомості за фактом інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею “хуліганство”. В даний час поліцейські встановлюють обставини події та особи підозрюваних.