На Европу обрушился мощный шторм (видео)

Сильнейший шторм “Амели” обрушился на побережье Западной Европы. Как сообщают специалисты, скорость ветра достигает 163 км/в час, и буря обесточила уже почти 140 тысяч домов.

В некоторых районах Испании и Италии прекращено железнодорожное сообщение, так как пути завалены обрушившимися деревьями. Река Вара в регионе Лигурия, Италия, вышла из берегов и затопила окрестные дома и дороги. В Сан-Пьетро оползень разрушил дорогу и отрезал от цивилизации жителей 60 домов.

На юго-западе Франции были зафиксированы гигантские волны, а деревья просто вырывало с корнем из земли. 14 департаментов были переведены в состояние полной готовности, так как кроме сильных порывов ветра на регион обрушился проливной дождь.

В регионе объявили желтый уровень опасности – обесточены города и заблокированы дороги. Из-за ливня многие водители попали в ловушку и более двух десятков машин застряли в потопе в ожидании помощи.

Также обрушилась крыша казино, затоплены дома и подвалы. Из-за обрушившихся деревьев пострадало три человека – они все были госпитализированы в местные больницы.