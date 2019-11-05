У Раді хочуть скасувати штрафи за самогоноваріння

У парламенті зареєстрували законопроект, який пропонує скасувати штрафи за виготовлення самогону для власного споживання.

Шестеро народних депутатів від фракції Слуги народу пропонують Верховній Раді скасувати штрафи за виготовлення самогону для власного споживання.

Законопроект №2371 вже зареєстрований у парламенті. Його головний ініціатор – нардеп Слуги народу Володимир Ватрас.

У документі пропонується вилучити статтю 176 із Адміністративного кодексу, яка передбачає штрафи у розмірі 51-170 грн за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення без мети збуту.

У пояснювальній записці йдеться, що у 2018 році в судах розглянули тільки 197 справ про порушення, пов’язані з самогоноварінням, і оштрафували 80 осіб. З цього зробили висновок, що такі обмеження неефективні і дають поліцейським повноваження з корупційною складовою.

– На сьогоднішній день з даного питання не повинна встановлюватися відповідальність. Якщо людина, виключно для власного споживання виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природне право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватися плодами своєї праці для задоволення власних потреб, – йдеться в записці.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський подав у Раду законопроект про внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва і обороту спирту.