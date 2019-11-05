Запуск «Північного потоку — 2» може затриматися ще на довгі роки — ЗМІ Данії

У середу 30 жовтня дозвіл Данії на будівництво газопроводу «Північний потік — 2» в данських водах викликало радість і полегшення в Москві і Берліні.

І, звичайно ж, протилежну реакцію в США, Польщі, Україні та в Прибалтиці. Але попереду — можливі критичні затримки при завершенні будівництва та введення газопроводу в експлуатацію. Тут все ще можуть виникнути серйозні політичні труднощі.

Дозвіл видано у відповідності з параграфом 4 Закону про континентальному шельфі, який грунтується на Міжнародній конвенції ООН по морському праву. Потім з моменту опублікування дозволу покладається чотиритижневий термін подачі апеляції і заперечень. Скарги подаються у письмовому вигляді і направляються в Раду по розгляду скарг з енергетики до середовища 27 листопада 2019 року.

Це означає, що наданий дозвіл не може вступити в силу до закінчення строку подання апеляцій (і поки не будуть оброблені отримані скарги). Крім того, скарги можуть супроводжуватися запитом про зупинення дії дозволу, оскільки рішення Ради щодо розгляду скарг на енергетиці підлягають повному судового розгляду аж до Верховного суду. І в цьому випадку справа може затягнутися на довгі роки.

Насправді, одна істотна скарга вже знаходиться на розгляді. Подана вона компанією Nord Stream 2 AG ще на початку цього року. Nord Stream 2 AG — це «комерційна» компанія зі штаб-квартирою в Цугу, Швейцарія. Керує нею Матіас Варніг, однак належить російському Газпрому. Компанія скаржиться, що Данія — навмисно затягуючи обробку заявки на прокладку газопроводу в данських водах навколо Борнхольма — створила непотрібні і критичні затримки при завершенні проекту. Це є порушенням міжнародних конвенцій у галузі морського права, і тому скарга висуває претензії на суму до 5 млрд данських крон (750 мільйонів доларів).

За попередньою інформацією, позов не буде відкликаний у зв’язку з виданим вчора роздільною здатністю. Таким чином, необхідно розглянути питання, чи може судове розгляд ускладнити справу і викликати ще більшу затримку при запуску «Північного потоку — 2» — він запланований на початок 2020 року. Зрозуміло, зміст скарги «Північний потік — 2» зможе використовувати як засіб тиску на Датське енергетичне агентство, щоб воно сприяло швидкому і безперешкодному розгляду.

Варто також відзначити, що право на апеляцію дуже широко і стосується «будь-якого, хто безпосередньо або особисто зацікавлений у вирішенні». Сюди належать місцеві й національні організації, чия основна мета — захист природи і навколишнього середовища. Але «Північний потік — 2» також підпадає під дію Міжнародної конвенції Еспо, так як проект може мати транскордонні наслідки. На цьому тлі в консультації по «Північному потоку-2» в Данії залучені всі країни Балтійського моря, маючи до того ж доступ до апеляції. Це Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Росія, Швеція і Німеччина.

Крім Росії, всі ці країни входять в ЄС і НАТО (виключаючи Швецію), тому рішення енергетичного агентства по «Північному потоку — 2» загрожує наслідками далеко за межами Данії та регіону Балтійського моря. Особливо активно проекту протистояли Польща, Прибалтика і США. Дійсно, в минулому році США пригрозили «Північному потоку-2» санкціями. На цей рахунок вже внесено законопроект, який може надійти голосування вже в листопаді. Крім іншого, він торкнеться судноплавні компанії, суду і осіб, причетних до будівництва газопроводу на дні Балтійського моря.

І тут ділове співтовариство Данії може серйозно постраждати: не в останню чергу це стосується датської судноплавної компанії «Блу Вотер Шиппінг» (Blue Water Shipping), чия штаб-квартира знаходиться у Есбьерг. «Блу Вотер» виграла контракт на 300 мільйонів данських крон, і по ній американські санкції можуть вдарити сильніше всього. Голова компанії Курт Сков раніше заявляв, що компанія політику не втручається, а з санкціями буде розбиратися в порядку надходження.

За даними «Північного потоку — 2», залишається укласти менше 250 км труб — з них 147 км на датському континентальному шельфі. Але, як вже згадувалося, завершення проекту можливо лише по закінченню терміну подачі апеляцій в грудні. Запуск трубопроводу може де-факто здійснитися лише при наявності «Сертифіката відповідності» від перевіряє третьої сторони, яка підтвердить, що трубопровід відповідає датського законодавства та технічним стандартам. Видача такого сертифіката, на думку експертів, може затримати проект ще на кілька тижнів, навіть місяців, якщо розкриються серйозні недоліки, які необхідно виправити. Таким чином, проект «Північний потік — 2» все ще може зіткнутися з серйозними затримками із-за непередбачених скарг і наступних судових розглядів з відкладеним ефектом. Крім того, залишається пройти технічний, військовий контроль і контроль безпеки без сучка і задирочки, перш ніж почнеться експлуатація газопроводу.

Слід врахувати і можливі геополітичні ускладнення: США на чолі з Дональдом Трампом все ще можуть прийняти ряд ефективних санкцій проти «Північного потоку-2», так і політичний розвиток Росії з путінської агресією по всьому світу аж ніяк не полегшує подальшої долі газопроводу.

Хто знає, може, «Північний потік — 2» спливе на саміті НАТО, який відбудеться через декілька тижнів 3-4 грудня в Лондоні і буде присвячений 70-річчю організації? Зрештою, газопровід уже опинився в центрі уваги альянсу в минулому році, коли Трамп звинуватив канцлера Німеччини Ангелу Меркель в тому, що вона зрадила НАТО і попала в путінську газову пастку.

У будь-якому випадку, остання глава в десятирічної епопеї «Північний потік-2» ще не написана.

Йорген Сімонсен — магістр макроекономіки, директор фірми, місто Хеллеруп

Fyens Stiftestidende (Данія)