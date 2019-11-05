«Повій не замовляв»: «слуга народу» розповів, як поплатився за «відставку» Рябошапки

Народний депутат з «Слуги народу» Антон Поляков заявив, що його намір виключити з фракції за збір підписів проти генпрокурора Руслана Рябошапки.

У своєму телеграм-каналі він повідомив, що 11 листопада в Києві пройде збори депутатів «СН».

«Пару тижнів тому мене хотіли видалити з фракції. Тільки проблема була в тому, що я під куполом в телефоні нікого не послав, повій не замовляв і з Рябошапкой не листувався, а навпаки почав підписи проти нього збирати. А комусь це не подобається. Комусь більше подобається, коли Рябошапка з Стерненко разом ходять на конференцію Transparency International Ukraine, присвячену боротьбі з корупцією», – зазначив парламентарій.

Поляків додав, що на зборах також будуть обговорювати скандали, які сталися з фракцією у Верховній Раді.

«Круто коли вас чують…те, що для цього нам треба ініціювати збори 130 народних депутатів України це не головне.. Те, що ці депутати пройшли до парламенту шляхом прямого волевиявлення людей, які бачили нас вживу, а не партійні списки, це теж не так важливо. Тільки після всього цього, з нами, 11 листопада, на особливо великої фракції, будуть обговорювати «класичні хіти «соцеконом», «партбудівництво» ну і, звичайно, обговорення свіжих і не дуже скандалів у фракції», – розповів він.

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