Зеленський скликав термінову нараду

В Офісі президента в срочномпорядке збирають нараду і будуть вирішувати питання про народовладдя, яке Володимир Зеленський обіцяв під час виборчої компанії.

Про це повідомив журналіст Андрій Павловський на своїй сторінці в Facebook.

«Моє джерело на Банковій повідомив, що Президент Зеленський попросив Руслана Стефанчука максимально терміново і позапланово зібрати чергову нараду по підготовці закону про народовладдя (іншими словами, закону про порядок проведення референдумів в Україні)», — написав журналіст.

Обговорення порядку проведення референдумів в Україні призначено на сьогодні, 5 листопада, на 16:00 в будівлі Кабінету Міністрів. Входити і виходити всі учасники екстреного засідання будуть через 4-й під’їзд.

При цьому експерт з конституційного права Богдан Бондаренко, в коментарях до посту Павловського про нараду на тему «народовладдя» повідомив, що «цей проект одним з учасників зустрічі вже напрацьовано».

Прізвище та ім’я автора проекту про порядок проведення референдумів в Україні він не вказав.