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У Києві авто збило дівчину, яка посеред дороги вийшла з таксі

05.11.2019

У Києві на вулиці Наталії Ужвій, 12, дівчина потрапила під колеса автомобіля.

Відео інциденту з камери зовнішнього спостереження виклав портал Dtp.kiev.ua.

“Дівчина вийшла з таксі і, вирішивши, що все їй повинні уступити дорогу, що прокотилася на капоті. Попередньо перелом ноги і пошкоджена рука, відвезла швидка допомога”, – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як дівчина з пакетом в руках виходить з таксі Uklon в недозволеному місці і починає переходити дорогу, теж в недозволеному місці.

На щастя, автомобіль, який збив дівчину, рухався не швидко і встиг максимально зменшити швидкість перед зіткненням.

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